0
0
114
НОВОСТИ

Израиль продолжает расширять операцию в Газе – представитель ЦАХАЛ

23:35 30.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные вводят в сектор Газа дополнительные подразделения, масштабы сухопутной операции в анклаве продолжают расширяться. Об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

«Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в сектора Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью», — сказал он на вечернем брифинге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:45 30.10.2023
МИД и Совбез Израиля просят своих граждан не посещать Северный Кавказ РФ
0
191
22:40 30.10.2023
За многими конфликтами по всему миру стоят элиты США и и их сателлиты - Путин
0
194
22:37 30.10.2023
Путин: События в Махачкале были инспирированы руками агентуры западных спецслужб
0
206
22:00 30.10.2023
Очередная попытка отправить в отставку правительство Франции не увенчалась успехом
0
245
21:30 30.10.2023
Нетаньяху, в связи с нападением ХАМАС, привел сравнение с реакцией США на атаку Перл-Харбора
0
263
21:10 30.10.2023
Израиль заинтересован в поддержании нормальных отношений с Россией - министр
0
274
20:00 30.10.2023
МЧС выпустило предупреждение о сильном тумане в Москве в ночь на вторник, 31 октября
0
320
19:15 30.10.2023
Зеленский все больше чувствует себя преданным западными союзниками - The Time
0
493
18:50 30.10.2023
Надо ждать перемен в военной стратегии Киева и перетряски президентской команды – The Time
0
458
18:27 30.10.2023
В ООН заявили о десяти погибших в Газе сотрудниках организации за последние три дня
0
397

Возврат к списку