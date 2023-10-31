Израиль продолжает расширять операцию в Газе – представитель ЦАХАЛ

23:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные вводят в сектор Газа дополнительные подразделения, масштабы сухопутной операции в анклаве продолжают расширяться. Об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

«Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в сектора Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью», — сказал он на вечернем брифинге.