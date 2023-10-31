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Израиль пообещал блокировать поставки помощи в Газу, если она попадет к ХАМАС

09:00 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Службы безопасности Израиля проверяют все поставки гуманитарной помощи в сектор Газа, и они будут заблокированы, если появятся свидетельства поступления этих грузов в распоряжение радикальной палестинской организации ХАМАС. Соответствующее заявление распространила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«Продукты питания и лекарства поступают через Египет, проходят проверку и контролируются сотрудниками служб безопасности Израиля. Все поставки предназначены для гражданского населения. Если выяснится, что их забирает ХАМАС, поставки будут прекращены», — указывается в тексте.

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