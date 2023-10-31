В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
09:05 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушная тревога объявлена в двух областях на юго-востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены звучат в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Запорожской и Херсонской областей.
Ранее тревога на полчаса объявлялась в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Во время ее действия в Миргороде Полтавской области прозвучали взрывы.
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