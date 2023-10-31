В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в двух областях на юго-востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучат в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее тревога на полчаса объявлялась в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Во время ее действия в Миргороде Полтавской области прозвучали взрывы.