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НОВОСТИ

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

09:05 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога объявлена в двух областях на юго-востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучат в Днепропетровской и Николаевской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Запорожской и Херсонской областей.

Ранее тревога на полчаса объявлялась в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Во время ее действия в Миргороде Полтавской области прозвучали взрывы.

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