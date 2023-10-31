0
0
93
НОВОСТИ

Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»

09:20 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аргентинский нападающий американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту сезона-2022/23 по версии журнала France Football. Церемония вручения награды прошла в парижском театре «Шатле».

Вторым по итогам голосования стал норвежский нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, третьим — французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Месси является рекордсменом по победам в премии, на его счету теперь восемь наград. Ранее аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

«Золотой мяч» был учрежден бывшим главным редактором France Football Габриэлем Ано. Впервые награда была вручена в 1956 году форварду английского «Блэкпула» Стэнли Мэттьюзу, лауреата приза определяли футбольные журналисты. Первоначально на «Золотой мяч» могли претендовать только европейские футболисты. С 1995 года «Золотой мяч» стал вручаться игрокам любой национальности, единственное условие — футболист должен выступать за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.

С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА). С 2016 года вручаются две награды — по версии издания и по версии ФИФА, награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год. Обладателем приза в прошлом году стал французский нападающий Карим Бензема.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 31.10.2023
Армия Саудовской Аравии приведена в режим повышенной боеготовности
0
74
09:05 31.10.2023
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
0
118
09:00 31.10.2023
Израиль пообещал блокировать поставки помощи в Газу, если она попадет к ХАМАС
0
130
23:35 30.10.2023
Израиль продолжает расширять операцию в Газе – представитель ЦАХАЛ
0
535
22:45 30.10.2023
МИД и Совбез Израиля просят своих граждан не посещать Северный Кавказ РФ
0
577
22:40 30.10.2023
За многими конфликтами по всему миру стоят элиты США и и их сателлиты - Путин
0
575
22:37 30.10.2023
Путин: События в Махачкале были инспирированы руками агентуры западных спецслужб
0
618
22:00 30.10.2023
Очередная попытка отправить в отставку правительство Франции не увенчалась успехом
0
595
21:30 30.10.2023
Нетаньяху, в связи с нападением ХАМАС, привел сравнение с реакцией США на атаку Перл-Харбора
0
605
21:10 30.10.2023
Израиль заинтересован в поддержании нормальных отношений с Россией - министр
0
616

Возврат к списку