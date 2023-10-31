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НОВОСТИ

Армия Саудовской Аравии приведена в режим повышенной боеготовности

09:32 31.10.2023 Источник: РБК

Армия Саудовской Аравии переведена в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с повстанцами-хуситами в Йемене, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе в бою с хуситами в юго-западной провинции Джазан погибли четверо саудовских солдат, армия перехватила над территорией королевства ракету, выпущенную в сторону Израиля.  РБК

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