Армия Саудовской Аравии приведена в режим повышенной боеготовности
09:32 31.10.2023 Источник: РБК
Армия Саудовской Аравии переведена в состояние повышенной боевой готовности после столкновений с повстанцами-хуситами в Йемене, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По их сведениям, на прошлой неделе в бою с хуситами в юго-западной провинции Джазан погибли четверо саудовских солдат, армия перехватила над территорией королевства ракету, выпущенную в сторону Израиля. РБК
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