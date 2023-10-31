Операторам сотовой связи могут серьезно повысить плату за использование 4G

10:05 Источник: Известия

В 2024 году плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного спектра может вырасти вдвое, рассказал «Известиям» источник на рынке связи, это подтвердил собеседник в одной из госструктур. Произойдет это, если Минцифры утвердит новую методику расчета этой платы, пояснил он. Пока что операторы оплачивают пользование частотами для 4G (LTE) с большой скидкой как за перспективную технологию, но в новой методике она не предусмотрена, объяснил он.

Технология, появившаяся на российском рынке в начале 2010-х, считалась перспективной, и государство стимулировало ее внедрение операторами, снизив размер платы за использование необходимых частот. Но новая методика не относит LTE к таким технологиям, а потому плата за использование частот для быстрого мобильного интернета может вырасти в 10 раз, указывает источник.

Собеседник «Известий» в госорганах считает вопрос о повышении платы за частоты уже решенным. По его оценке, изменения позволят привлечь в бюджет дополнительно 20 млрд рублей.

Ситуация может стать веским поводом для повышения тарифов, считают эксперты.