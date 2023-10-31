Выступление Зеленского не заинтересовало Евросовет — премьер Словакии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского было встречено участниками состоявшегося 26 октября заседания Евросовета без какого-либо интереса. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в выступлении, опубликованном в понедельник на его странице в соцсети.

«Я вообще не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса, — сказал глава правительства. — Времена действительно меняются. Его еще недавно везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах [высших законодательных органов], как это было недавно в Соединенных Штатах».

По словам Фицо, в Евросовете «чувствовалась ужасная усталость» от дебатов по Украине. «Евросоюз слепо копирует политику администрации [президента США Джо Байдена] вместо того, чтобы предложить решение для достижения мира, и лишь выдает деньги и оружие Киеву», — подчеркнул премьер, добавив, что у сообщества отсутствует собственная внешняя политика.

«Война зашла в патовую ситуацию <…>. Я все больше убеждаюсь, что речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление РФ», — указал он.

Как полагает Фицо, ЕС должен выступить в роли посредника и инициатора переговоров между РФ и США, которые, по его мнению, «на самом деле столкнулись в военном конфликте на территории Украины». «Если бы ЕС был заинтересован [в такой роли], то сейчас для этого самое лучшее время», — отметил он.