Выступление Зеленского не заинтересовало Евросовет — премьер Словакии
10:00 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского было встречено участниками состоявшегося 26 октября заседания Евросовета без какого-либо интереса. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в выступлении, опубликованном в понедельник на его странице в соцсети.
«Я вообще не удивился, когда увидел, что видеообращение Зеленского на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса, — сказал глава правительства. — Времена действительно меняются. Его еще недавно везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах [высших законодательных органов], как это было недавно в Соединенных Штатах».
По словам Фицо, в Евросовете «чувствовалась ужасная усталость» от дебатов по Украине. «Евросоюз слепо копирует политику администрации [президента США Джо Байдена] вместо того, чтобы предложить решение для достижения мира, и лишь выдает деньги и оружие Киеву», — подчеркнул премьер, добавив, что у сообщества отсутствует собственная внешняя политика.
«Война зашла в патовую ситуацию <…>. Я все больше убеждаюсь, что речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление РФ», — указал он.
Как полагает Фицо, ЕС должен выступить в роли посредника и инициатора переговоров между РФ и США, которые, по его мнению, «на самом деле столкнулись в военном конфликте на территории Украины». «Если бы ЕС был заинтересован [в такой роли], то сейчас для этого самое лучшее время», — отметил он.
НОВОСТИ
- 09:32 31.10.2023
- Армия Саудовской Аравии приведена в режим повышенной боеготовности
- 09:20 31.10.2023
- Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
- 09:05 31.10.2023
- В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
- 09:00 31.10.2023
- Израиль пообещал блокировать поставки помощи в Газу, если она попадет к ХАМАС
- 23:35 30.10.2023
- Израиль продолжает расширять операцию в Газе – представитель ЦАХАЛ
- 22:45 30.10.2023
- МИД и Совбез Израиля просят своих граждан не посещать Северный Кавказ РФ
- 22:40 30.10.2023
- За многими конфликтами по всему миру стоят элиты США и и их сателлиты - Путин
- 22:37 30.10.2023
- Путин: События в Махачкале были инспирированы руками агентуры западных спецслужб
- 22:00 30.10.2023
- Очередная попытка отправить в отставку правительство Франции не увенчалась успехом
- 21:30 30.10.2023
- Нетаньяху, в связи с нападением ХАМАС, привел сравнение с реакцией США на атаку Перл-Харбора
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать