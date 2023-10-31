Бизнесмен из Калининграда осужден за попытку вступить в иностранный легион ВСУ
10:20 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии калининградского бизнесмена Андрея Гальчевского за госизмену в виде попытки вступить в иностранный легион Вооруженных сил Украины (ВСУ) и призыв в социальных сетях убивать глав военных комиссариатов в России. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Гальчевский имеет гражданство РФ и Израиля.
«Путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил Гальчевскому Андрею Витальевичу 11 лет лишения свободы с отбыванием [наказания] в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей и ограничением свободы на 1 год. Приговор обжалован и не вступил в законную силу», — рассказала собеседница агентства, уточнив, что подсудимый имеет двойное гражданство.
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