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В Конгрессе США в понедельник представили законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд

10:32 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США представили законопроект о финансировании помощи Израилю на сумму в 14,3 млрд долларов. Текст опубликован в понедельник на сайте комитета по регламенту законодательного органа.

Законопроект предусматривает «выделение в финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2024 года, в экстренном порядке дополнительных ассигнований для реагирования на атаки против Израиля и другие цели». В законопроекте отсутствует помощь Киеву, а финансирование помощи Израилю предлагается за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов — федерального налогового ведомства.

Среди прочего республиканцы предложили выделить 4 млрд долларов на израильские системы противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида», а также $1,2 млрд на разработку новейшей лазерной системы «Железный луч».

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