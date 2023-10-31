Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 14% годовых
10:07 31.10.2023
Сбер повысил ставки по СберВкладу, вкладам «Лучший », «Управляй+». Максимальную ставку – 14 годовых – предлагает вклад «Лучший %» на 6 месяцев.
Кроме того, банк увеличил выгоду подписчиков СберПрайм+: теперь по вкладу «Лучший %» для них предусмотрена надбавка в 1 процентный пункт (независимо от срока депозита), так же как и по СберВкладу.
«Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам», – пояснил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
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