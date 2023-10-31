Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 14% годовых

10:07

Сбер повысил ставки по СберВкладу, вкладам «Лучший », «Управляй+». Максимальную ставку – 14 годовых – предлагает вклад «Лучший %» на 6 месяцев.

Кроме того, банк увеличил выгоду подписчиков СберПрайм+: теперь по вкладу «Лучший %» для них предусмотрена надбавка в 1 процентный пункт (независимо от срока депозита), так же как и по СберВкладу.

«Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам», – пояснил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.