0
0
119
НОВОСТИ

Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 14% годовых

10:07 31.10.2023

Сбер повысил ставки по СберВкладу, вкладам «Лучший », «Управляй+». Максимальную ставку – 14 годовых – предлагает вклад «Лучший %» на 6 месяцев.

Кроме того, банк увеличил выгоду подписчиков СберПрайм+: теперь по вкладу «Лучший %» для них предусмотрена надбавка в 1 процентный пункт (независимо от срока депозита), так же как и по СберВкладу.

«Вслед за пятничным повышением ключевой ставки мы сразу же повысили ставки по депозитам», – пояснил директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 31.10.2023
РФ продолжит утверждать свой авторитет в мире — министр общественной безопасности Вьетнама
0
31
11:05 31.10.2023
Силы РФ отбили попытку ВСУ атаковать в районе Вербового, уничтожен танк — Рогов
0
64
11:00 31.10.2023
Более 800 тыс. палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа
0
66
10:32 31.10.2023
В Конгрессе США в понедельник представили законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд
0
125
10:20 31.10.2023
Бизнесмен из Калининграда осужден за попытку вступить в иностранный легион ВСУ
0
140
10:05 31.10.2023
Операторам сотовой связи могут серьезно повысить плату за использование 4G
0
155
10:00 31.10.2023
Выступление Зеленского не заинтересовало Евросовет — премьер Словакии
0
167
09:32 31.10.2023
Армия Саудовской Аравии приведена в режим повышенной боеготовности
0
243
09:20 31.10.2023
Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
0
221
09:05 31.10.2023
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
0
242

Возврат к списку