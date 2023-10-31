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НОВОСТИ

Более 800 тыс. палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа

11:00 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 800 тыс. мирных жителей покинули северные районы сектора Газа. Такую оценку привел на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

«Рады видеть, что более 800 тыс. палестинцев эвакуировались из северной части, где находится главная зона боевых действий», — сказал он.

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