Более 800 тыс. палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа
11:00 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 800 тыс. мирных жителей покинули северные районы сектора Газа. Такую оценку привел на брифинге пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.
«Рады видеть, что более 800 тыс. палестинцев эвакуировались из северной части, где находится главная зона боевых действий», — сказал он.
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