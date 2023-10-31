РФ продолжит утверждать свой авторитет в мире — министр общественной безопасности Вьетнама
11:20 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вьетнам уверен, что Россия под руководством президента Владимира Путина продолжит утверждать свой авторитет на международной арене. Соответствующее заявление сделал член Политбюро Центрального комитета Компартии Вьетнама, министр общественной безопасности То Лам.
Как заявил То Лам на встрече в Ханое с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым, Вьетнам настроен продолжать развивать дружественные отношения с Россией, чтобы они становились все более эффективными, практичными, устойчивыми и надежными. «Мы верим, что под руководством президента Владимира Путина и на основе солидарности и единства героического российского народа Российская Федерация и впредь будет развивать, а также утверждать свой авторитет и положение на международной арене», — подчеркнул глава Министерства общественной безопасности Вьетнама.
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