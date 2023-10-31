Курс доллара на Мосбирже опускался до 92 рублей
11:32 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на Московской бирже опускался ниже 92 руб. впервые с 2 августа текущего года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 9:59 мск, доллар снижался до 92 руб. (-0,92%).
К 10:03 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 92,15 руб. (-0,77%). В то же время евро терял 0,79%, опускаясь до 97,87 руб., а юань находился на отметке в 12,55 руб. (-0,71%).
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