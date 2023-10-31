0
0
0
НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже опускался до 92 рублей

11:32 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже опускался ниже 92 руб. впервые с 2 августа текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 9:59 мск, доллар снижался до 92 руб. (-0,92%).

К 10:03 мск доллар замедлил снижение и находился на уровне 92,15 руб. (-0,77%). В то же время евро терял 0,79%, опускаясь до 97,87 руб., а юань находился на отметке в 12,55 руб. (-0,71%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 31.10.2023
РФ продолжит утверждать свой авторитет в мире — министр общественной безопасности Вьетнама
0
39
11:05 31.10.2023
Силы РФ отбили попытку ВСУ атаковать в районе Вербового, уничтожен танк — Рогов
0
72
11:00 31.10.2023
Более 800 тыс. палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа
0
73
10:32 31.10.2023
В Конгрессе США в понедельник представили законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд
0
129
10:20 31.10.2023
Бизнесмен из Калининграда осужден за попытку вступить в иностранный легион ВСУ
0
143
10:07 31.10.2023
Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 14% годовых
0
140
10:05 31.10.2023
Операторам сотовой связи могут серьезно повысить плату за использование 4G
0
159
10:00 31.10.2023
Выступление Зеленского не заинтересовало Евросовет — премьер Словакии
0
170
09:32 31.10.2023
Армия Саудовской Аравии приведена в режим повышенной боеготовности
0
248
09:20 31.10.2023
Месси в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча»
0
226

Возврат к списку