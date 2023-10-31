США заняли более критичную позицию в отношении действий Израиля в Газе — NYT

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Джо Байдена стала более критично относиться к борьбе Израиля с палестинским движением ХАМАС на фоне гуманитарного кризиса и роста числа погибших в секторе Газа. Такое мнение выразили журналисты газеты The New York Times (NYT) Майкл Д. Шир, Дэвид Э. Сэнгер и Эдвард Вонг.

По их оценкам, посыл президента за последние три недели «претерпел значительные изменения». Если первоначально глава Белого дома «подчеркнуто присоединился к охватившему Израиль трауру», то теперь Байден и его высокопоставленные военные и дипломатические чиновники стали «более критично относиться» к реакции Израиля на атаки ХАМАС. Авторы ссылаются на заявления представителей администрации, согласно которым «смена тональности и содержания» американского посыла была спровоцирована гуманитарным кризисом и многочисленными жертвами в секторе Газа, которые «вызвали возмущение в США и во всем мире».