В России заболеваемость ковидом выросла на 30,1% за неделю
12:05 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 30,1%, а число госпитализаций увеличилось на 19,2%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 72 регионах.
По данным штаба, за неделю выздоровели 20 754 человека, что на 32% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 61 человек умер.
Всего с начала пандемии в России выявили 23 124 717 случаев заражения, 22 550 793 человека выздоровели, 400 256 пациентов умерли.
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