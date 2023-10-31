В России заболеваемость ковидом выросла на 30,1% за неделю

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 30,1%, а число госпитализаций увеличилось на 19,2%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 56 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 72 регионах.

По данным штаба, за неделю выздоровели 20 754 человека, что на 32% больше в сравнении с показателем неделей ранее, 61 человек умер.

Всего с начала пандемии в России выявили 23 124 717 случаев заражения, 22 550 793 человека выздоровели, 400 256 пациентов умерли.