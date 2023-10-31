Украинские спецслужбы нацелены на провокации с биооружием «под чужим флагом» — МО РФ
12:20 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы Украины, возможно, планируют совершить провокации с использованием биологического оружия «под чужим флагом». Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Он отметил, что в 2023 году в Киеве возобновлена деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником по распределению грантов Пентагона. При финансовой поддержке Агентства по международному развитию США и посредничестве УНТЦ с августа по сентябрь прошел тренинг по реагированию на биологические угрозы на базе Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого.
«Отдельно хотелось бы отметить присутствие на тренинге представителей Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины. Это связано не только с закрытым характером мероприятия, но и возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием „под чужим флагом“, — заявил Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США.
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