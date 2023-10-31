Грузооборот РФ с Азией в этом году вырос на 50%, до 25 трлн рублей — Мишустин
12:32 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Грузовой поток между Россией и странами Азии за семь месяцев 2023 года увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам и гостям Международного таможенного форума.
«За семь месяцев текущего года грузовой поток со странами Азии увеличился почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. И составил 25 триллионов рублей. А это более двух третей нашего торгового оборота», — сказал глава российского кабмина.
Он также обратил внимание на существенное повышение пропускной способности погранпереходов на границе. Так, на погранпункте Верхний Ларс (между Россией и Грузией) отмечен семикратный рост от проектной мощности. На пунктах пропуска на границе РФ с Азербайджаном (Яраг — Казмаляр) и с Китаем (в Забайкалье) пропускная способность выросла более чем в два раза.
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