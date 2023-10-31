Торговые переговоры с Австралией провалились из-за «ценностного империализма» ЕС — СМИ
13:00 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры по соглашению о свободной торговле между Евросоюзом с Австралией провалились из-за уверенности Брюсселя в способности диктовать условия другим странам мира, которую некоторые обозреватели называют «ценностным империализмом». Такое мнение выразила журналист германской газеты Handelsblatt Тереза Штиенс.
По ее мнению, одной из причин тяжелых переговоров Брюсселя с Канберрой стало настойчивое требование европейцев включить в соглашение механизмы кондициональности, касающиеся экологических и социальных вопросов взаимодействия сторон. С точки зрения автора, оно несет следующий посыл: «Мы будем торговать с вами, если вы будете придерживаться определенных стандартов, которые мы устанавливаем». Штиенс утверждает, что «привычка Брюсселя вести переговоры с поднятым указательным пальцем не находит отклика» у международных партнеров, в том числе и у Австралии. «Особенно если есть подозрения, что это замаскированный протекционизм, например потому, что Франция хочет защитить отечественное сельское хозяйство», — добавляет автор.
По словам заместителя руководителя редакции политики Handelsblatt Мартина Грайве, страны ЕС по-прежнему считают, что они «могут диктовать свои условия другим странам мира». «Некоторые называют это „ценностным империализмом“ через черный ход», — добавил журналист.
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