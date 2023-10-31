США исключат Нигер, Габон, Уганду и ЦАР из торгового партнерства
13:05 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США намерены прекратить участие Габона, Нигера, Уганды и Центральноафриканской Республики (ЦАР) в торговой программе Закона о росте и возможностях Африки (AGOA), предоставлявшей беспошлинный доступ для товаров местного производства. Об этом говорится в письме, которое президент США Джо Байден направил спикеру Палаты представителей.
Как следует из текста письма, опубликованного на сайте Белого дома, решение было принято в связи с «грубыми нарушениями» международно признанных прав человека со стороны руководства ЦАР и Уганды. В то же время Нигер и Габон, по оценке властей США, не смогли добиться «прогресса в защите политического плюрализма и верховенства закона».
Как отмечается, членство четырех государств в программе будет прекращено с 1 января 2024 года.
НОВОСТИ
- 14:32 31.10.2023
- Российскую армию признали лучшей в мире - опрос
- 14:00 31.10.2023
- Четыре флота к 1 декабря вернутся в непосредственное подчинение главкому ВМФ — источник
- 12:20 31.10.2023
- Украинские спецслужбы нацелены на провокации с биооружием «под чужим флагом» — МО РФ
- 11:05 31.10.2023
- Силы РФ отбили попытку ВСУ атаковать в районе Вербового, уничтожен танк — Рогов
- 09:32 31.10.2023
- Армия Саудовской Аравии приведена в режим повышенной боеготовности
- 09:05 31.10.2023
- В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
- 21:30 30.10.2023
- Нетаньяху, в связи с нападением ХАМАС, привел сравнение с реакцией США на атаку Перл-Харбора
- 17:12 30.10.2023
- Снаряд ВСУ попал в жилой дом в Белгородской области
- 16:00 30.10.2023
- ВСУ потеряли за сутки на запорожском направлении до 220 военных и танк Leopard
- 15:32 30.10.2023
- Командующий ВДВ Теплинский возглавил группировку «Днепр» — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать