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США исключат Нигер, Габон, Уганду и ЦАР из торгового партнерства

13:05 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены прекратить участие Габона, Нигера, Уганды и Центральноафриканской Республики (ЦАР) в торговой программе Закона о росте и возможностях Африки (AGOA), предоставлявшей беспошлинный доступ для товаров местного производства. Об этом говорится в письме, которое президент США Джо Байден направил спикеру Палаты представителей.

Как следует из текста письма, опубликованного на сайте Белого дома, решение было принято в связи с «грубыми нарушениями» международно признанных прав человека со стороны руководства ЦАР и Уганды. В то же время Нигер и Габон, по оценке властей США, не смогли добиться «прогресса в защите политического плюрализма и верховенства закона».

Как отмечается, членство четырех государств в программе будет прекращено с 1 января 2024 года.

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