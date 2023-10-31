США исключат Нигер, Габон, Уганду и ЦАР из торгового партнерства

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены прекратить участие Габона, Нигера, Уганды и Центральноафриканской Республики (ЦАР) в торговой программе Закона о росте и возможностях Африки (AGOA), предоставлявшей беспошлинный доступ для товаров местного производства. Об этом говорится в письме, которое президент США Джо Байден направил спикеру Палаты представителей.

Как следует из текста письма, опубликованного на сайте Белого дома, решение было принято в связи с «грубыми нарушениями» международно признанных прав человека со стороны руководства ЦАР и Уганды. В то же время Нигер и Габон, по оценке властей США, не смогли добиться «прогресса в защите политического плюрализма и верховенства закона».

Как отмечается, членство четырех государств в программе будет прекращено с 1 января 2024 года.