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Посещение собора Святой Софии в Стамбуле станет платным для иностранцев

13:20 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посещение мечети Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле для иностранцев с января 2024 года станет платным. Об этом объявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

«Мы переходим на использование системы управления посетителями в мечети Святой Софии. Повысится качество и безопасность посещения, — подчеркнул он. — Посещение иностранцами в туристических целях будет платным с 15 января. Для граждан Турции посещение и поклонение будут бесплатными».

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