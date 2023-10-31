По итогам совещания Путина будет усилено противодействие вмешательству извне — Песков
13:32 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Меры по противодействию вмешательству в дела РФ извне будут усилены, такое решение было принято по итогам состоявшегося накануне у президента РФ Владимира Путина совещания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По составу участников [совещания] вы сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций», — сказал представитель Кремля.
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