Четыре флота к 1 декабря вернутся в непосредственное подчинение главкому ВМФ — источник
14:00 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре флота и Каспийская флотилия Военно-морского флота (ВМФ) России к 1 декабря, когда в Вооруженных силах (ВС) РФ начнется новый учебный год, вернутся в непосредственное подчинение главнокомандующему ВМФ адмиралу Николаю Евменову. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник, близкий к силовым структурам.
«Четыре флота и Каспийская флотилия к 1 декабря вернутся в непосредственное подчинение главкому ВМФ. Соответствующее решение принято. Также Северный флот (СФ) с 1 декабря лишится статуса объединенного стратегического командования (ОСК). Несмотря на переподчинение флотов главкому ВМФ, он и Главный штаб ВМФ пока останутся в Санкт-Петербурге», — сказал он.
ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.
До последнего времени Черноморский, Балтийский и Тихоокеанский флоты, а также Каспийская флотилия находились в подчинении соответствующих военных округов, Северный флот являлся ОСК и имел статус военного округа.
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