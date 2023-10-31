Половина помощи Киеву от Вашингтона уходит на оборонную промышленность США - конгрессмен
14:12 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около половины всех средств, которые Вашингтон выделяет на помощь Киеву, расходуется на восстановление американской оборонной промышленности и пополнение запасов ВС США. В то же время Пентагон посылает на Украину устаревшую технику, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на лидера республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митча Макконнелла.
В интервью изданию сенатор выразил надежду, что новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон поддержит дальнейшую помощь Киеву. «Я надеюсь, что он посчитает важной дальнейшую поддержку Украины», — сказал Макконнелл, отметив, что обсудит этот вопрос с Джонсоном до конца недели.
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