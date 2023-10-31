Российскую армию признали лучшей в мире - опрос
14:32 31.10.2023 Источник: Lenta.ru
Российскую армию признали лучшей в мире по версии американского военного журнала U.S. News & World Report. Она обошла США и Китай в рейтинге стран с самыми могущественными вооруженными силами. Армия России переместилась со второго на первое место, ВС США и Китая занимают вторую и третью строчки рейтинга соответственно.
Аналитики журнала присудили Армии России 94,3 балла из ста возможных в общем рейтинге, составленном по результатам глобального опроса. В подкатегориях «Лидер» и «Политическое влияние» Вооруженные силы Российской Федерации получили максимально возможные сто баллов из ста.
Рейтинг был составлен по итогам опроса более 17 тысяч человек по всему миру. Авторы исследования определили набор из 73 терминов, которые можно использовать для описания страны и которые имеют отношение к успеху государства. Lenta.Ru
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