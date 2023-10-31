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НОВОСТИ

Курорты Сбера получили престижную международную премию для отельеров

13:50 31.10.2023

Курорты Сбера Mriya Resort & SPA и «Манжерок» стали лауреатами престижной международной премии для отельеров в сегменте премиум World Luxury Hotel Awards, победив сразу в шести номинациях. Церемония награждения состоялась 28 октября в Афинах (Греция).

Mriya Resort & SPA победила в номинациях: лучший курорт класса «Люкс» в России, лучший спа-курорт класса «Люкс» в России и лучший оздоровительный курорт класса «Люкс» в Северной Европе. «Манжерок» победил в номинациях лучший горнолыжный курорт класса «Люкс» в Европе, лучший горный отель класса «Люкс» в России, роскошный новый отель класса «Люкс» в Северной Европе.

Международное признание говорит о том, что в России складываются туристические центры глобального уровня, а это способствует развитию индустрии гостеприимства в стране.

Курорт Сбера Mriya Resort & SPA, расположенный на южном берегу Крыма, уже неоднократно получал престижные премии. Это единственный российский курорт, который завоевал 29 мировых, 26 европейских и 40 российских наград на ведущих премиях индустрии гостеприимства. Комплекс включает в себя пятизвездочный отель, 37 вилл, медицинский центр, Институт активного долголетия Mriya Life Institute, 24 ресторана и бара, бальнеологический комплекс, высококлассный спа-центр и собственный пляж. Основные объекты курорта, такие как японский сад «Шесть чувств», детский парк аттракционов «Дримвуд» и центр винного туризма WINEPARK, стали самостоятельными туристическими достопримечательностями.

Курорт Сбера «Манжерок» (Республика Алтай) в октябре 2023 года был признан лучшим в четырех номинациях премии Ski Business Awards 2023: «Самый посещаемый курорт Сибирского федерального округа», «Лучший горнолыжный отель – открытие года», «Лучшая концепция питания на горнолыжном курорте» и «Лучший ресторан на горнолыжном курорте». В 2022 году «Манжерок» стал лауреатом национальной премии «Горы России» в двух номинациях: «Лучший в России горнолыжный курорт для семейного отдыха» и «Инвестиционный проект года». Ранее он был назван лучшим курортом России для семейного горнолыжного отдыха в сезоне 2019/2020. С 2018 года курорт многократно признавался лучшим по версии Ski Business Awards и удостоен восьми наград.

В 2023 году на курорте открылся пятизвездочный отель, который стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири. Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. м, он предлагает гостям 304 номера. «Манжерок» сочетает в себе горнолыжную инфраструктуру, тематический парк «Хранитель Большого Алтая», велотрассы, пешие маршруты и современные глэмпинги. К концу 2023 года гостей курорта начнут принимать 12 премиальных вилл из массива сибирского кедра и панорамный ресторан на горе Малая Синюха на высоте 1020 метров. Кроме того, в ближайшей перспективе на курорте будет построено 67 км горнолыжных трасс, более 30 км байк-трасс и 15 км пеших маршрутов, что сделает его одним из крупнейших всесезонных курортов России.

World Luxury Hotel Awards – международная премия в области гостиничного бизнеса, основанная в 2006 году. Победители определяются по таким критериям, как узнаваемость и престиж бренда, комфортабельность и стилистические решения зданий и территорий объекта размещения, уровень сервиса и лояльность гостей. Голосование проходит в течение четырех недель на сайте премии. Ежегодно свои оценки номинантам выставляют более 300 тыс. человек.

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