ФСБ задержала соучастника покушения на Олега Царева, он дал признательные показания
15:00 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О. А. является 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении», — сообщили в ЦОС.
«Последний задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева О. А., схемы подходов к местам его проживания и работы», — сообщили в ФСБ.
НОВОСТИ
- 16:00 31.10.2023
- ВС РФ на купянском направлении уничтожили два танка Leopard и отразили пять атак ВСУ
- 15:32 31.10.2023
- Армия Израиля сообщила, что ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине сектора Газа
- 15:12 31.10.2023
- В Одесской области поражены места производства БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ
- 15:02 31.10.2023
- На AIJ Junior школьники узнают о возможностях искусственного интеллекта
- 14:32 31.10.2023
- Российскую армию признали лучшей в мире - опрос
- 14:12 31.10.2023
- Половина помощи Киеву от Вашингтона уходит на оборонную промышленность США - конгрессмен
- 14:00 31.10.2023
- Четыре флота к 1 декабря вернутся в непосредственное подчинение главкому ВМФ — источник
- 13:50 31.10.2023
- Курорты Сбера получили престижную международную премию для отельеров
- 13:32 31.10.2023
- По итогам совещания Путина будет усилено противодействие вмешательству извне — Песков
- 13:20 31.10.2023
- Посещение собора Святой Софии в Стамбуле станет платным для иностранцев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать