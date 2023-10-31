ФСБ задержала соучастника покушения на Олега Царева, он дал признательные показания

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева, задержанный дал признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Согласно результатам расследования [ранее ФСБ возбудила уголовное дело по факту покушения на Царева], подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О. А. является 46-летиий гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении», — сообщили в ЦОС.

«Последний задержан, дал признательные показания о своем сотрудничестве с СБУ и совершенных противоправных действиях. В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева О. А., схемы подходов к местам его проживания и работы», — сообщили в ФСБ.