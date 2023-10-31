Армия Израиля сообщила, что ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине сектора Газа

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В последние часы совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вели ожесточенные бои в глубине территории сектора Газа», — говорится в сообщении.