Армия Израиля сообщила, что ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине сектора Газа
15:32 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«В последние часы совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вели ожесточенные бои в глубине территории сектора Газа», — говорится в сообщении.
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