0
0
77
НОВОСТИ

Армия Израиля сообщила, что ведет ожесточенные бои с ХАМАС в глубине сектора Газа

15:32 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В последние часы совместные силы Армии обороны Израиля во главе с сухопутными подразделениями вели ожесточенные бои в глубине территории сектора Газа», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 31.10.2023
ВС РФ на купянском направлении уничтожили два танка Leopard и отразили пять атак ВСУ
0
14
15:12 31.10.2023
В Одесской области поражены места производства БПЛА и безэкипажных катеров ВСУ
0
119
15:02 31.10.2023
На AIJ Junior школьники узнают о возможностях искусственного интеллекта
0
128
15:00 31.10.2023
ФСБ задержала соучастника покушения на Олега Царева, он дал признательные показания
0
141
14:32 31.10.2023
Российскую армию признали лучшей в мире - опрос
0
203
14:12 31.10.2023
Половина помощи Киеву от Вашингтона уходит на оборонную промышленность США - конгрессмен
0
203
14:00 31.10.2023
Четыре флота к 1 декабря вернутся в непосредственное подчинение главкому ВМФ — источник
0
222
13:50 31.10.2023
Курорты Сбера получили престижную международную премию для отельеров
0
202
13:32 31.10.2023
По итогам совещания Путина будет усилено противодействие вмешательству извне — Песков
0
283
13:20 31.10.2023
Посещение собора Святой Софии в Стамбуле станет платным для иностранцев
0
251

Возврат к списку