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ВС РФ на купянском направлении уничтожили два танка Leopard и отразили пять атак ВСУ

16:00 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка российских войск «Запад» отразила пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожила два танка Leopard на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 4 танка, из них 2 Leopard производства ФРГ, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, а также 2 самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

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