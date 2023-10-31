Госдума приняла в I чтении проект о постоянном патрулировании заповедников

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, которым предусматривается введение режима постоянного патрулирования заповедников инспекторами в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений.

Документ внесен группой парламентариев от думской фракции «Новые люди» в марте и предусматривает внесение изменений в закон «Об особо охраняемых природных территориях». Инициативой предлагается ввести специальный режим контроля за заповедниками — постоянный рейд. Он подразумевает нахождение инспекторов в пунктах контроля за заповедниками и постоянное патрулирование территории (акватории) заповедников.