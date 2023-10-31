Число научных сотрудников в РФ за 20 лет сократилось на четверть

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число научных сотрудников в России за последние два десятилетия сократилось примерно на 25%, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

«Серьезным препятствием к достижению технологической независимости является дефицит квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров. Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России, за последние 20 лет сократилась на четверть», — указал он.