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НОВОСТИ

Число научных сотрудников в РФ за 20 лет сократилось на четверть

16:32 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число научных сотрудников в России за последние два десятилетия сократилось примерно на 25%, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Томске.

«Серьезным препятствием к достижению технологической независимости является дефицит квалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров. Общая численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России, за последние 20 лет сократилась на четверть», — указал он.

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