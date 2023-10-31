Сбер: Конкуренция на рынке льготного лизинга ускорит обновление общественного транспорта

16:40

Вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин выступил на форуме «Общественный транспорт» на тему «Механизмы привлечения внебюджетного финансирования в отрасль в текущих условиях».

Участники дискуссии обсудили перспективы развития общественного транспорта в России, госпрограммы, потребности рынка, меры поддержки отрасли, а также выполнение поручений президента РФ, которые были даны по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта 17 августа 2023 года.

Как отметил Михаил Чачин, последние три года общественный транспорт России модернизируется позитивными темпами. С 2020 года запущено 7 программ господдержки, которые обеспечивают финансирование отрасли на 260 млрд руб. до 2025 года.

«За последние три года Сбер вложил в модернизацию общественного транспорта в регионах России свыше 40 млрд руб. Благодаря этому было обновлено 2,5 тыс. автобусов, троллейбусов и трамваев. В 2022 году доля Сбера в госзакупках транспортных средств составила более 60%, – напомнил Михаил Чачин. – Сейчас перед нами стоит новая амбициозная задача – президент России по итогам недавнего Госсовета дал поручение обеспечить ежегодное снижение среднего возраста транспортных средств и определить постоянный источник финансирования программы льготного лизинга до 2030 года с поэтапным ежегодным увеличением (начиная с 15 млрд руб. в 2024 году). Чтобы выполнить эти поручения и сделать общественный транспорт в стране удобным, современным и экологичным, необходимо расширить программу льготного лизинга, сделать отбор компаний более конкурентоспособным и ограничить объем субсидий в «одни руки» в размере не более 40%. Так мы сможем ускорить процесс обновления транспортных средств и привлечь в отрасль более 500 млрд руб. внебюджетного финансирования».

Михаил Чачин также затронул тему разрабатываемой в России федеральной программы по модернизации электротранспорта – трамваев и троллейбусов. Износ в этой сфере составляет более 60%, для модернизации необходимы инвестиции в размере свыше 1,5 трлн руб. При этом действующая госпрограмма охватывает пока 10 городов, ее эффект – менее 15% от потребности страны. Сбер предлагает финансировать программы обновления электротранспорта в регионах преимущественно через концессионные соглашения, выделять субсидии из федерального бюджета в размере 30-50% в зависимости от бюджетной обеспеченности регионов и предоставить процентную ставку в размере ключевой ставки ЦБ РФ по заемному финансированию. Эти меры позволят привлечь в отрасль дополнительное внебюджетное финансирование в объеме более 600 млрд руб., это поможет быстрее обновить общественный транспорт в стране.