Боевое крыло ХАМАС утверждает, что нанесло удар по израильской авиабазе на юге
17:00 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, утверждает, что нанесла ракетный удар по израильской авиабазе Неватим. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале группировки.
«Бойцы „[Бригад Иззэддина] аль-Кассама“ наносят ракетный удар по базе Неватим в ответ на удары противника по мирным жителям», — говорится в сообщении.
Авиабаза Неватим расположена на юге Израиля возле крупного города Беэр-Шева.
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