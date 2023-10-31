Радикальные экоактивисты обрызгали краской ведомство канцлера ФРГ
17:12 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экоактивисты из радикального движения Letzte Generation обрызгали оранжевой краской одну из стен ведомства федерального канцлера в правительственном квартале Берлина. Об этом сообщил телеканал RBB.
Согласно распространенным кадрам, активисты также написали на стене фразу «Олаф врет». Таким образом они адресовали канцлеру Олафу Шольцу свое несогласие с климатической политикой. В акции участвовали от 60 до 70 человек.
Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения неоднократно подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.
Участники Letzte Generation регулярно перекрывают улицы в ФРГ, приклеивая себя к асфальту. В настоящее время на рассмотрении в прокуратуре Берлина находятся порядка 2 460 дел в отношении экоактивистов.
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