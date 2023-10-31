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ВВП РФ за девять месяцев этого года вырос на 2,8% — Мишустин

17:40 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Валовый внутренний продукт России за девять месяцев текущего года вырос на 2,8%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

«Период адаптации к внешним вызовам в основном пройден, и по итогам текущего года мы ожидаем рост российской экономики. По результатам девяти месяцев увеличение валового внутреннего продукта составило 2,8% — это предварительная оценка Минэкономразвития», — сказал глава кабмина.

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