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Шеф Пентагона рассказал об «основной стратегии России» в конфликте с Украиной

18:15 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия одержит победу в конфликте на Украине, если США прекратят оказывать поддержку киевскому режиму. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

По его мнению, руководство РФ «чувствует, что Запад устанет от поддержки Украины» и Москва «вскоре одержит верх». «Так и произойдет, если мы не будем поддерживать Украину, тогда [президент России Владимир] Путин победит», — сказал руководитель американского оборонного ведомства. Он полагает, что основная стратегия России заключается в том, чтобы «переждать Запад».

Кроме того, Остин убежден, что президент Украины Владимир Зеленский не преувеличивает, когда предрекает поражение Киева, комментируя возможность прекращения финансовой помощи со стороны Запада.

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