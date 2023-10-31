Израильская полиция провела опознание более 800 тел мирных граждан, погибших во время атаки ХАМАС

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Опознание жертв начавшейся 7 октября атаки сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль продолжается, к настоящему моменту идентифицированы 826 тел мирных граждан. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

«Полиция Израиля на данный момент идентифицировала [останки] 826 мирных граждан, убитых во время войны», — говорится в сообщении.