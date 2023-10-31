Госдеп требует одобрить выделения дополнительно более 100 млрд на «лидерство США в мире»
19:15 31.10.2023 Источник: Интерфакс
"Запрос президента нацелен на срочное выделение средств, которые нам необходимы, чтобы продолжать оставаться в лидерах", - заявил Блинкен на слушаниях в Комитете сената по ассигнованиям.
Он уточнил, что запрос президента США Джо Байдена направлен на выполнение нескольких задач в том числе на "постоянную поддержку Израиля и Украины".
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