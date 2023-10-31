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НОВОСТИ

Госдеп требует одобрить выделения дополнительно более 100 млрд на «лидерство США в мире»

19:15 31.10.2023 Источник: Интерфакс

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник заявил о срочной необходимости одобрения запроса Белого дома на дополнительное финансирование администрации на общую сумму более $100 млрд для поддержания американского лидерства на мировой арене и оказания помощи Израилю и Украине.

"Запрос президента нацелен на срочное выделение средств, которые нам необходимы, чтобы продолжать оставаться в лидерах", - заявил Блинкен на слушаниях в Комитете сената по ассигнованиям.

Он уточнил, что запрос президента США Джо Байдена направлен на выполнение нескольких задач в том числе на "постоянную поддержку Израиля и Украины".

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