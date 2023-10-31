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«Сливами» из администрации Зеленского в журнале The Time занялся СНБО Украины

20:21 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что автор статьи о президенте Украины Владимире Зеленском в американском журнале Time не владеет информацией, а «источниками», которые поставляли ему сведения, должны заняться спецслужбы.

Накануне в Time вышла статья, в которой со ссылкой на неких «людей из окружения украинского лидера», говорилось, что Зеленский «потерял блеск оптимизма», чувствует себя преданным западными союзниками, а командиры украинской армии на передовой начали отказываться выполнять приказы о наступлении, даже если они исходили непосредственно от администрации президента.

«Эта анонимная подковерность делает огромный вред прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом», — цитирует Данилова издание «Украинская правда». При этом он утверждает, что автор статьи «не владеет информацией» о происходящем в администрации Зеленского.

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