Военная разведка США в текущем финансовом году получила бюджет почти в 28 млрд долл

20:42 Источник: Интерфакс

Бюджет на цели американской военной разведки в текущем финансовом году достиг почти 28 млрд долл., следует из данных, опубликованных Пентагоном.

"Общий бюджет по программе военной разведки (Military Intelligence Program - MIP) составил 27,9 млрд долл. в рамках поддержки Стратегии национальной обороны", - сообщило американское военное ведомство.

При этом в Пентагоне заявили, что раскрывать статьи расходов не будут. "Никакие другие цифры бюджета MIP или подробности программы разглашаться не будут, поскольку они остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности", - отметили в военном ведомстве.