Военная разведка США в текущем финансовом году получила бюджет почти в 28 млрд долл
20:42 31.10.2023 Источник: Интерфакс
"Общий бюджет по программе военной разведки (Military Intelligence Program - MIP) составил 27,9 млрд долл. в рамках поддержки Стратегии национальной обороны", - сообщило американское военное ведомство.
При этом в Пентагоне заявили, что раскрывать статьи расходов не будут. "Никакие другие цифры бюджета MIP или подробности программы разглашаться не будут, поскольку они остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности", - отметили в военном ведомстве.
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