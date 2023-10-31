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НОВОСТИ

Военная разведка США в текущем финансовом году получила бюджет почти в 28 млрд долл

20:42 31.10.2023 Источник: Интерфакс

Бюджет на цели американской военной разведки в текущем финансовом году достиг почти 28 млрд долл., следует из данных, опубликованных Пентагоном.

"Общий бюджет по программе военной разведки (Military Intelligence Program - MIP) составил 27,9 млрд долл. в рамках поддержки Стратегии национальной обороны", - сообщило американское военное ведомство.

При этом в Пентагоне заявили, что раскрывать статьи расходов не будут. "Никакие другие цифры бюджета MIP или подробности программы разглашаться не будут, поскольку они остаются засекреченными по соображениям национальной безопасности", - отметили в военном ведомстве.

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