Посол Великобритании в РФ сегодня отработала последний день на своем посту в Москве

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский посол в Москве Дебора Броннерт завершает свою миссию. Об этом сообщили в диппредставительстве Великобритании.«Сегодня — последний день, когда дама Дебора Броннерт исполняет обязанности посла Великобритании в России», — говорится в заявлении.

В своем видеообращении к россиянам Броннерт отметила, что она и ее семья, «несмотря на мрачные обстоятельства сегодняшнего дня», будут хранить множество приятных воспоминаний о Москве и России, о сердечных и дружелюбных россиянах. «Мы будем и дальше испытывать глубокую привязанность к этой замечательной стране. Я надеюсь на лучшее будущее, когда будет устойчивый мир и отношения Великобритании и России смогут быть восстановлены», — указала она.