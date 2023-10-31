ХАМАС обещает в ближайшее время освободить нескольких заложников-иностранцев - заявление

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — объявило о намерении освободить несколько удерживаемых им иностранных заложников в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, размещенном в ее телеграм-канале.

«Ряд стран через посредников вмешались [в ситуацию] с целью освобождения удерживаемых в Газе лиц, являющихся гражданами иностранных государств. Нам поступили просьбы этих стран. Мы уведомили посредников о том, что мы освободим несколько иностранцев в ближайшие дни <…>», — заявил он.