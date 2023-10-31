В Раду внесен законопроект о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и РФ

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и Россией. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.Пояснительная записка к законопроекту отсутствует. Консульская конвенция между Украиной и Россией была подписана в январе 1993 года и вступила в силу в ноябре 1995 года.