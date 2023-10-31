В Раду внесен законопроект о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и РФ
22:45 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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