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НОВОСТИ

В Раду внесен законопроект о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и РФ

22:45 31.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и Россией. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.Пояснительная записка к законопроекту отсутствует. Консульская конвенция между Украиной и Россией была подписана в январе 1993 года и вступила в силу в ноябре 1995 года.

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