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НОВОСТИ

Дымовую маскировку применили военные в Севастополе

09:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные применили дымовую маскировку в районе Севастопольской бухты после объявления воздушной тревоги, написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

Также временно перекрыто движение по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край и Крым, сообщается в оперативном телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам.

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