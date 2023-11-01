Дымовую маскировку применили военные в Севастополе

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные применили дымовую маскировку в районе Севастопольской бухты после объявления воздушной тревоги, написал в своем телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки», — написал он.

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.

Также временно перекрыто движение по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край и Крым, сообщается в оперативном телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам.