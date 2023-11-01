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Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем, Чили и Колумбия отозвали послов

09:05 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Боливии разрывает дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в секторе Газа. Об этом сообщил во вторник замглавы МИД Фредди Мамани.

«Боливия решила разорвать дипломатические отношения с Израилем», — сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Также стало известно, что правительства Чили и Колумбии отозвали своих послов в Израиле для консультаций.

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