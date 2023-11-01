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Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины — Белый дом

09:20 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении средств на оказание помощи Израилю, если он будет согласован в Палате представителей Конгресса США в нынешнем виде, без упоминания Украины. Об этом говорится в заявлении бюджетного управления Белого дома.

Как отмечается в документе, «несмотря на двухпартийное согласие» и соответствующий запрос со стороны администрации США, «законопроект не предполагает выделение Украине какой-либо помощи». В заявлении утверждается, что «провал в поддержке Украины» станет «ужасным сигналом России и всему остальному миру относительно решительности» Вашингтона.

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