ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть Газу

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа через КПП «Рафах».

«Публикуем списки обладателей паспортов других государств, которые смогут пройти через КПП „Рафах“ 1 ноября. Упомянутые в документе граждане должны присутствовать на КПП в 07:00 (08:00 мск — прим. ТАСС), чтобы облегчить себе процесс перехода», — говорится в сообщении пограничной службы анклава, опубликованном на ее странице в соцсети. Информации о том, пропустят ли через границу тех, кто окажется на КПП позже установленного срока, не приводится. Списки были опубликованы в ночное время, в медиаресурсах ХАМАС информация о них не дублировалась.

В опубликованных ХАМАС списках находятся граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Кроме того, из Газы позволят выехать сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда неправительственных организаций (НПО), действующих в анклаве. Какие именно НПО имеются в виду, в ХАМАС не указали.