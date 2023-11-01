Два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты РФ беспилотниками, два БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В течение ночи 1 ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей», — отметили в ведомстве.