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НОВОСТИ

Два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями

10:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты РФ беспилотниками, два БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«В течение ночи 1 ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей», — отметили в ведомстве.

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