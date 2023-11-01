Два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями
10:00 01.11.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев предпринял очередную попытку атаковать объекты РФ беспилотниками, два БПЛА уничтожены российскими средствами ПВО над Брянской и Курской областями. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«В течение ночи 1 ноября пресечены попытки террористических атак киевского режима с помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Курской областей», — отметили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 10:32 01.11.2023
- Предприятия РФ показали антирекорд по росту промышленных отходов - СМИ
- 10:20 01.11.2023
- Посол Израиля усомнился в верности данных ООН о гибели женщин и детей в Газе
- 10:05 01.11.2023
- Сорос испытывает неприязнь к человечеству на фундаментальном уровне - Маск
- 09:32 01.11.2023
- ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть Газу
- 09:20 01.11.2023
- Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины — Белый дом
- 09:05 01.11.2023
- Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем, Чили и Колумбия отозвали послов
- 09:00 01.11.2023
- Дымовую маскировку применили военные в Севастополе
- 22:45 31.10.2023
- В Раду внесен законопроект о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и РФ
- 21:21 31.10.2023
- В Вологодской области сменился губернатор
- 21:05 31.10.2023
- ХАМАС обещает в ближайшее время освободить нескольких заложников-иностранцев - заявление
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать