Сорос испытывает неприязнь к человечеству на фундаментальном уровне - Маск
10:05 01.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Илон Маск заявил о ненависти Джорджа Сороса к человечеству. По словам американского бизнесмена, миллиардер испытывает неприязнь к людям на фундаментальном уровне.
В подкасте Джо Рогана гендиректор SpaceX назвал главу фонда «Открытое общество» (признана нежелательной организацией в РФ) «главным спонсором» демократической партии США. По мнению Маска, Сорос знает, как много влияния он может оказывать, помогая избираться кандидатам на местные должности, так как «понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 10:20 01.11.2023
- Посол Израиля усомнился в верности данных ООН о гибели женщин и детей в Газе
- 10:00 01.11.2023
- Два БПЛА уничтожены над Брянской и Курской областями
- 09:32 01.11.2023
- ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть Газу
- 09:20 01.11.2023
- Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без упоминания Украины — Белый дом
- 09:05 01.11.2023
- Боливия разрывает дипломатические отношения с Израилем, Чили и Колумбия отозвали послов
- 09:00 01.11.2023
- Дымовую маскировку применили военные в Севастополе
- 22:45 31.10.2023
- В Раду внесен законопроект о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и РФ
- 21:21 31.10.2023
- В Вологодской области сменился губернатор
- 21:05 31.10.2023
- ХАМАС обещает в ближайшее время освободить нескольких заложников-иностранцев - заявление
- 21:00 31.10.2023
- Посол Великобритании в РФ сегодня отработала последний день на своем посту в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать