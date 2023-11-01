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Сорос испытывает неприязнь к человечеству на фундаментальном уровне - Маск

10:05 01.11.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Илон Маск заявил о ненависти Джорджа Сороса к человечеству. По словам американского бизнесмена, миллиардер испытывает неприязнь к людям на фундаментальном уровне.

В подкасте Джо Рогана гендиректор SpaceX назвал главу фонда «Открытое общество» (признана нежелательной организацией в РФ) «главным спонсором» демократической партии США. По мнению Маска, Сорос знает, как много влияния он может оказывать, помогая избираться кандидатам на местные должности, так как «понимает, что не нужно менять законы, важно, как они исполняются».  Говорит Москва

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