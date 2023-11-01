Посол Израиля усомнился в верности данных ООН о гибели женщин и детей в Газе

10:20 Источник: РБК

Посол Израиля в России Александр Бен Цви поставил под сомнение данные генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини о том, что 70% погибших в сектора Газа после начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС — женщины и дети.

«Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — сказал Бен Цви в интервью РБК.

Он также добавил, что Израиль не наносит удары по гражданскому населению.