Посол Израиля усомнился в верности данных ООН о гибели женщин и детей в Газе
10:20 01.11.2023 Источник: РБК
Посол Израиля в России Александр Бен Цви поставил под сомнение данные генерального комиссара Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппа Лаззарини о том, что 70% погибших в сектора Газа после начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС — женщины и дети.
«Я не думаю, что 70% погибших — это женщины и дети. Я считаю, что эти цифры просто неправильные. У них же нет, у всех этих агентств, точных данных. Они получают эти данные из министерства здравоохранения ХАМАС, которое контролируется ХАМАС. Надо действительно проверять все эти данные», — сказал Бен Цви в интервью РБК.
Он также добавил, что Израиль не наносит удары по гражданскому населению.
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