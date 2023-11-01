Предприятия РФ показали антирекорд по росту промышленных отходов - СМИ

10:32 Источник: Lenta.ru

Российские предприятия в 2022 году поставили новый антирекорд. Всего было произведено 9 миллиардов тонн отходов, что превышает не только показатель 2021-го, но и годовые значения за весь период доступной статистики с 2002 года. Такие данные приводят аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Кемеровская область стала лидером по объемам промышленных отходов среди регионов России. За год кемеровские предприятия произвели 4,04 миллиарда тонн отходов. Второе место занимает Якутия с 719,8 миллиона тонн. Затем идут Красноярский край (589,1 миллиона тонн) и Хакасия (412,6 миллиона тонн). Наибольший прирост в сравнении с прошлым годом, на удивление, показала Камчатка — в 2021-м количество мусора в регионе, наоборот, сокращалось. В этом году объем отходов там вырос в 12,2 раза.

В конце рейтинга самых «грязных» регионов страны расположились аграрные Ингушетия — 7,5 тысячи тонн, Калмыкия — 17 тысяч тонн и Кабардино-Балкария — 56,3 тысячи тонн. Исключением из правил является Ненецкий автономный округ, который при развитости нефтедобывающей отрасли, оставляет сравнительно мало отходов — 152,4 тысячи тонн.

Самой «мусорной» отраслью признана угледобывающая — в 2022 году на нее пришлось 63 процента всех промотходов, или 5,7 миллиарда тонн. За ней идут добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых.